T.C. HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

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2026/277 Esas





Mahkememizde açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında;





Hatay ili Antakya ilçesi Karaalimahallesi Bostan Merc mevkii 182 ada 38 numaralı parselin maliki

MEHMET CAMALETTİN GALİ (Mehmet Kamil oğlu)" ile "SAKİNE (Abdullah kızı)"nın

Bakiye Veresesi Maraşlının sağ olup olmadığı ve mirasçıları tespit edilemediğinden 3561 sayılı kanun gereğince bu kişilere ait hisselerin temsil ve idaresi için kayyım atandığı, tapu maliklerinin ve mirasçılarının kim olduklarına ulaşılamadığını, Hatay ili Antakya ilçesi Karaalimahallesi Bostan Merc mevkii 182 ada 38 numaralı parsel malikinin hissesinin temsil ve idaresi için Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım olarak tayininekarar verilmesi talep edildiğinden, buna ilişkin davanın duruşması 10/11/2026 günü saat 09:05'te Hatay 5. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda 2026/277 Esas sayılı dosya ile yapılacaktır,



