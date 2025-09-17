Giriş Tarihi: 17.09.2025 00:01
T.C. HATAY İCRA DAİRESİ
T.C. HATAY İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2024/232 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/232 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.945.000,00
|1
|Taşıt
|31APR662 Plakalı , 2022 Model , IVECO Marka , ÇEKİCİ/BA3C Tipli , F3HGE611HP150091051 Motor No'lu araca ait detay uyap e satış portalda ve satış ilanında mevçuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:46
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:46
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.945.000,00
|1
|Taşıt
|31apr663 Plakalı , 2022 Model , IVECO Marka , ÇEKİCİ/BA3C Tipli , F3HGE611HP150092247 Motor No'lu , araca ait detay uyap e satış portalda ve satış ilanında mevçuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:46
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:46
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:46
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:46
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.920.000,00
|1
|Taşıt
|31APU290 Plakalı , 2022 Model , IVECO Marka , ÇEKİCİ/BA3C Tipli , F3HGE611HP150090609 Motor No'lu araca ait detay uyap e satış portalda ve satış ilanında mevçuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 13:47
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 13:47
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.950.000,00
|1
|Taşıt
|31apr661 Plakalı , 2022 Model , IVECO Marka , ÇEKİCİ/BA3C Tipli , F3HGE611HP150090989 Motor No'lu araca ait detay uyap e satış portalda ve satış ilanında mevçuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:46
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:46
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.948.000,00
|1
|Taşıt
|31APR660 Plakalı , 2022 Model , IVECO Marka , ÇEKİCİ/BA3C Tipli , F3HGE611HP150096195 Motor No'lu araca ait detay uyap e satış portalda ve satış ilanında mevçuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 11:46
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 11:46
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 11:46
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 11:46
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.950.000,00
|1
|Taşıt
|31apr659 Plakalı , 2022 Model , IVECO Marka , ÇEKİCİ/ BA3C Tipli , F3HGE611HP150091075 Motor No'lu araca ait detay uyap e satış portalda ve satış ilanında mevçuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 13:46
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 13:46
12/09/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02294707