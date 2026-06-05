Giriş Tarihi: 05.06.2026 00:01
T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2020/1209-Ceza Dava Dosyası 21.05.2026
İ L A N
SANIK:
DAVIT ARDZENADZE, Guligo ve Sahvad oğlu,
17/01/1983 KEDA doğumlu,
GÜRCİSTAN vatandaşı
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 24/11/2011 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanığın üzerine atılı kaçakçılık suçunu işlediği anlaşılmakla eylemineuyan 5607 Sayılı yasanın 3/1. maddesi uyarınca 3.000 Tl Adli Para Cezası Ve 20,00 Tl Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına;
Sanığa verilen 3000 TL Adli Para Cezasının,cezanın birer ay aralıklarla20 eşittaksitle sanıktantahsiline,
Toplam 160,54 TL yargılama giderinin sanıktan tahsil edilmemişse tahsiline, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf/itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.
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Basın No: ILN02479333