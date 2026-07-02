T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK:

MUHAMMAD SAQIB, Ahmed Nazı ve Nesib oğlu,





08/05/1986 PAKİSTAN doğumlu





Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Mahkememizin 15/09/2022 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;





Sanık

MUHAMMAD SAQIB'

ın üzerine atılı "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediği anlaşılmaklaeylemine uyan 5237 sayılı TCK nın 204/1. maddesi uyarınca 2 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,





5237 sayılı TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına





Mahkememizce sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda vicdani kanaate varılmış olması, nedeniyle

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA





Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle 5 yıl süreyle denetimsüresine tabi tutulmasına,



