Giriş Tarihi: 02.07.2026 00:01
T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : 2018/286-Ceza Dava Dosyası
İ L A N
SANIK:
MUHAMMAD SAQIB, Ahmed Nazı ve Nesib oğlu,
08/05/1986 PAKİSTAN doğumlu
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 15/09/2022 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanık
MUHAMMAD SAQIB'
ın üzerine atılı "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediği anlaşılmaklaeylemine uyan 5237 sayılı TCK nın 204/1. maddesi uyarınca 2 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,
5237 sayılı TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına
Mahkememizce sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda vicdani kanaate varılmış olması, nedeniyle
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle 5 yıl süreyle denetimsüresine tabi tutulmasına,
Adli emanetin 2018/122 sırasında kayıtlı pasaportun dosyada delil olarak saklanması ile karar kesinleştiğinde dosyada delil olarak saklanması için Emanet Memurluğuna müzekkere yazılmasına, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.
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Basın No: ILN02497920