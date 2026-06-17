T.C. İDİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2024/18 Esas





DAVALI

: Mehmet Zeki ÇİÇEK -T.C Kimlik No: 14589012392 Sait ve Latife oğlu. 25/08/1987 İdil doğumlu.





Davacı Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız ve/veya adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Duruşma Günü:

15.09.2026 günü saat: 09:18'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



