T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/5788 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Taşınmazın Özellikleri:

Iğdır İl, Merkez İlçe, BAHARLI Mahalle/Köy, TOPÇULAR MAHALLESİ AZER SOKAK BURHAN IĞDIR ARAPTMA Mevkii, 37 Ada, 30 Parsel, 21 Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konuIğdır İli Merkez İlçesi Baharlı Mah. 37 ada 30 parsel sayılı 4. Kat 21 nolu Bağımsız Bölüm Numaralı meskenin alanı yaklaşık olarak brüt 242,00 m2, net alanı yaklaşık 201,00 m2 dir. Taşınmazın bulunduğu yapı betonarme karkas yapı olup yaklaşık (10-11) yıllıktır. Bilirkişi raporunda yapının inşaat ruhsat tarihinin 29/04/2014 olarak yazılmıştır. Taşınmazın olduğu bina Azer sokağa cephelidir. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. İnönü ilkoluna yaklaşık 430 metre mesafede, vali konağı yolu caddesine yaklaşık 30 metre mesafede, ibrahim bozyel caddesine yaklaşık 100 metre, valilik binasına yaklaşık 310 metre meafadedir. Taşınmazın asansörünün olduğu,evin sayacının takılı olduğu ,doğalgazın çekildiği görüldü. Tapu Müdürlüğü'ndeki Kat İrtifakı dosyasında bulunan projeden taşınmazın dubleks tarzsa inşa edildiği, normal katının 3 oda,1 salon,antre,mutfak,banyo ve wc mahallerinden oluşmaktadır. Yapılan piyasa araştırması neticesinde taşınmazın konumu, imar durumu, bulunduğu kat, cephesi, geometrik şekli, belediye hizmetlerinden yararlanma, arz talep gelişimi, sosyal-kültürel ve ticari olanakları, şehir merkezine yakınlığı, taşınmazın işlevliği vb gibi üstün ve eksik yönleri göz önünde bulundurularak yapı değeri+ arsa payı değeri dahil (taşınmazın yapıldığı tarih ve genel durumu göz önünde bulundurulup amortismanı düşülmüş olarak) olmak üzere 1 m2 değerinin yaklaşık olarak 26.000,00 TL civarında olduğu tespit edilmiştir. Bu hususla Baharlı Mahallesi 37 ada 30 nolu parsel üzerindeki yapıdaki 4.Kat Kat21 Bağımsız Bölüm numaralı bu meskenin arsa payı dahil (amortismanı düşülmüş) değeri; (242,00 m2) x (26.000,00 TL/m2) = 6.292.000,00 TL dir.





KDV Oranı :

%20



