T.C. ILGAZ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Görevsizlik kararı verilmiş olup, dosyada tüm aramalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden;





Anıl Küçük

hakkında 5237 sayılı TCK'nın 245/1 maddesinde düzenlenen "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan cezalandırılmaları istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de sanığın eylemlerinin 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f ve l madde ve fıkralarında düzenlenen "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık"ve "Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta Yada Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Sureti İle Dolandırıcılık"suçları kapsamında kalma ihtimaline binaen delillerin takdir hakkının üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla CMK'nın 3, 4 ve 5. maddeleri gereğince mahkememizin

GÖREVSİZLİĞİNE,





Karar kesinleştiğinde sanığın 5237 sayılı TCK'nın 245/1 ve 158/1-f,l maddeleri gereğince yargılamaları yapılarak lehine olan kanun hükmünden cezalandırılması, TCK'nın 53/1-a, c, d, ve e bendlerinde belirtilen hak yoksunluklarının uygulanması ve CMK'nın 325. maddesi gereğince yargılama giderlerine hükmedilmesi amacıyla dosyanın görevli ve yetkili

ÇANKIRI AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,





Yargılama gideri ve sair hususların görevli mahkemece dikkate alınmasına,





Esasın bu şekilde kapatılmasına,





-Sanık Anıl Küçük hakkında çıkartılan yakalama emrinin ve kırmızı bülten talebinin infazının

beklenmesine

,





Dair, tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren

7 gün

içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere CMK'nın 263/1. maddesi gereğince zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ne İTİRAZ yasa yolu