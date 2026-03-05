T.C. İMRANLI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/9 Esas





KARAR NO : 2025/67 Karar





SANIK : AHMAD KOR, Galdı ve Beram Bebe oğlu, 31/07/1987 BANDAR TORKAMAN doğumlu. Gülistan Bender Turkmen 14. Sok. Bina No: 2 Gülistan/İRAN





Suç Tarihi : 09/09/2018





Karar Tarihi : 08/05/2025





Verilen Hüküm : Mahkumiyet





Mahkememizin 08/05/2025 tarihli kararı ile sanık AHMAD KOR'un Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutulmaksızın Ülkeye Sokmak suçundan sübut bulan ve eylemine uyan 5607 sayılı yasanın 3/18. maddesi yollaması ile 3/1, 3/10 ve 3/23 maddeleri uyarınca neticeten 6.000 TL ve20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş,





Katılan Sivas Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Ahmet Turan TORUN, 28/05/2025 tarihli istinaf dilekçesi ile özetle sanık hakkında gerekçesiz indirim nedeni takdir edilmesi yönüyle istinaf başvurusunda bulunmuştur.





Sanığın yakalama emrinde bildirdiği yurtdışı adresine yapılan tebligatın iade edildiği, yeni adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği ve adresinin meçhul kabul edilmekle yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı karar ile Katılan Sivas Gümrük Müdürlüğü Vekilinin istinaf başvurusunun 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,





7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına,



