T.C. İMRANLI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2025/9 Esas
KARAR NO : 2025/67 Karar
SANIK : AHMAD KOR, Galdı ve Beram Bebe oğlu, 31/07/1987 BANDAR TORKAMAN doğumlu. Gülistan Bender Turkmen 14. Sok. Bina No: 2 Gülistan/İRAN
Suç Tarihi : 09/09/2018
Karar Tarihi : 08/05/2025
Verilen Hüküm : Mahkumiyet
Mahkememizin 08/05/2025 tarihli kararı ile sanık AHMAD KOR'un Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutulmaksızın Ülkeye Sokmak suçundan sübut bulan ve eylemine uyan 5607 sayılı yasanın 3/18. maddesi yollaması ile 3/1, 3/10 ve 3/23 maddeleri uyarınca neticeten 6.000 TL ve20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş,
Katılan Sivas Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Ahmet Turan TORUN, 28/05/2025 tarihli istinaf dilekçesi ile özetle sanık hakkında gerekçesiz indirim nedeni takdir edilmesi yönüyle istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Sanığın yakalama emrinde bildirdiği yurtdışı adresine yapılan tebligatın iade edildiği, yeni adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği ve adresinin meçhul kabul edilmekle yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı karar ile Katılan Sivas Gümrük Müdürlüğü Vekilinin istinaf başvurusunun 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına,
Tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile ya da zabıt katibine beyanda bulunulup zapta geçirilmek suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere ve bu şekilde süresi içerisinde yasa yoluna müracaat edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
