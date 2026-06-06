T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgisi yazılı Nehat Özçiçekçi'nin kayıp olması nedeniyle bu kişi hakkında yaşadığına veya öldüğüne ilişkin bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (T.M.K.'nin 33/2-3 maddesine göre) Mahkememizin 2026/39 Esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP





TC KİMLİK NO : 38*******44





ADI SOYADI : NEHAT ÖZÇİÇEKÇİ





BABA ADI : HASAN





ANA ADI : AYŞE





DOĞUM TARİHİ : 09/02/1939





DOĞUM YERİ : İNEGÖL



