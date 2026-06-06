Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:01
T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/39 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgisi yazılı Nehat Özçiçekçi'nin kayıp olması nedeniyle bu kişi hakkında yaşadığına veya öldüğüne ilişkin bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (T.M.K.'nin 33/2-3 maddesine göre) Mahkememizin 2026/39 Esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP
TC KİMLİK NO : 38*******44
ADI SOYADI : NEHAT ÖZÇİÇEKÇİ
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 09/02/1939
DOĞUM YERİ : İNEGÖL
İKAMETGAH ADRESİ : Süleymaniye Mh Altay Cd No 15 16450 İnegöl/ BURSA
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Basın No: ILN02481638