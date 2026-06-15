Giriş Tarihi: 15.06.2026 00:01
T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/138 Esas21.05.2026
Konu : Gaiplik Hk.
MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Mulla Hilmi: İbrahim Oğlu-Adresi Meçhul
Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından kayyım vasıtası ile idare edilen
"Hatay İli, İskenderun İlçesi, 2. Mıntıka, 660 Parsel"
sayılı gayrimenkul taşınmaz maliki Mulla Hilmi: İbrahim Oğlu'nun gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmazın hazine adına tescilitalep edilmiş olup;
Gaipliğine karar verilmesi istenilen Mulla Hilmi: İbrahim Oğlu'nun MK'nun 32. maddesinin 2. fıkrası gereğince hayat ve mevatından malûmatı olanlar veya mirasçıları varsa Mahkememizin 2026/138-Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilan olunur.21.05.2026
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Basın No: ILN02487523