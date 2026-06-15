T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;





Mulla Hilmi: İbrahim Oğlu-Adresi Meçhul





Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından kayyım vasıtası ile idare edilen

"Hatay İli, İskenderun İlçesi, 2. Mıntıka, 660 Parsel"

sayılı gayrimenkul taşınmaz maliki Mulla Hilmi: İbrahim Oğlu'nun gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmazın hazine adına tescilitalep edilmiş olup;



