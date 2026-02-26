Giriş Tarihi: 26.02.2026 00:01
T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı :
2025/217 Esas 19.12.2025
Konu :
Gaiplik ilan
MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilen
Neda, Niva, Loris, Duat:Konstantin, Hint:Konstantin, Lili, Zarif:Konstantin, Mari:Konstantin, Corcet:Konstantin, Mari, Alexandra, Alexsandra:Konstantin, Edvard Jarjoura, Iwetta Jarjoura, Jack Jarjoura
T.M.K'nın 32.maddesinin 2. Fıkrası geregince hayat ve mevatından malumatı olanlar ve varsa mirasçısı olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 2025/217 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirmesi ve müracaatı hususu ilanen tebliğ olunur.19/12/2025
