T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yayla Mah. 1483 Ada, 450 Parsel, Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm mağaza nitelikli





Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi, Isparta Merkez





Yüzölçümü : 407,00 m2





Arsa Payı : 25/407





İmar Durumu :Var





Kıymeti : 6.492.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler:



