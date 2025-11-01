T.C. ISPARTA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1426 Esas 24.10.2025





Mahkememizde görülmekte olan Hazinenin Mirasçılığının Tespiti ve Hazineye İntikal davası nedeniyle;





Isparta ili Merkez ilçe Hızırbey Mahallesi 4373 Ada, 6 Parsel ve 4355 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Osman oğlu Ahmet'in mirasçılarının bulunamaması nedeniyle varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için Mahkememize başvurmaları aksi halde TMK.'nın 594.maddesi gereğince mirasçılarının miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekçeli kararın yokluğunda verileceği hususu

İLANEN