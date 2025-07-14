T.C. ISPARTA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/227 Esas Konu : Gaiplik karar ilanı Mahkememizin 17/04/2025 tarih, 2024/227 Esas, 2025/54 Karar sayılı dava dosyasında;





Davanın kabulü ile;





1-Isparta İli, Merkez İlçesi, İstiklal 2 Mahallesi, 4047 ada, 4 parsel ile 4073 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların maliki olan "Mehmet oğlu Ömer"in GAİPLİĞİNE,





2-Isparta İli, Merkez İlçesi, İstiklal 2 Mahallesi, 4047 ada, 4 parsel sayılı taşınmazda taşınmaz hissedarı olan Mehmet oğlu Ömer'in(294683/4479584) hissesi ile 4073 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda taşınmaz hissedarı olan Mehmet oğlu Ömer'in (165759/11450128) hissesinin Maliye Hazinesine intikaline, (hisselerin tapu kayıtlarının iptali ile, maliye hazinesi adına tapuya tesciline)





3-Isparta Halk Bankası şubesinin AK 011100 no'lu hesabında biriken paranın tüm nemalarıyla birlikte Maliye Hazinesine intikaline,





4-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,





5-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,





6-Gaiplik kararının özetinin, davacı tarafından mahalli gazetede ve tirajı yüksek olan ve Türkiye'de yayınlanan gazetelerden birinde ilan edilmesine,





7-Davacı tarafça dosyaya yatırılmış olup da kullanılmayan gider/delil avansının, kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde davacıya iadesine,





Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.



