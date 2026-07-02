Giriş Tarihi: 02.07.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO:
2025/229 Esas
KARAR NO:
2026/213
Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/06/2026 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Hazem ve Farha kızı, 07/11/2007 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı suça sürüklenen çocuk
LAYALI SULAIMAN ve
İntesar ve Moira kızı, 1992 İngiltere doğumlu
müşteki SERENA RAMLEY
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendilerine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.06.2026
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Basın No: ILN02500947