T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

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2024/560 Esas





DAVALI

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MAHDI NAKHJOVANI - T.C:99626065890





Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Taraflara; belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceğinin bildirilmesine, (md.139/a yollaması ile md. 147/2)





Ön inceleme duruşmasında taraflar sulhe teşvik edileceğinden, (md.140/2 taraflarca sulh için gerekli hazırlıkların yapılmasına,





Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin ihtarına,





Taraflara yasal süresinde sunulan dilekçelerinde belirttikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklama yapmaları için iş bu ön inceleme duruşmasına davet tutanağının tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmesine, bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına, (md 139-140/5)





Taraflara gönderilecek davetiyede yeteri yazı alanı bulunmadığından iş bu tutanağın tebliği ile taraflara / vekillerine bildirim ve ihtarların yapılmış sayılmasına,





Ön inceleme duruşma Günü: 03/02/2026 günü saat: 09:45'te