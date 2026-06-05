T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO:

2026/180 Esas





Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasında Adıl ve Risalet oğlu, 10/06/1991 doğumlu, SHAPKAT ADIL tüm aramalara rağmen bulunamamış, tensip zaptı tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



