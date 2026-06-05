Giriş Tarihi: 05.06.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO:
2026/180 Esas
Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasında Adıl ve Risalet oğlu, 10/06/1991 doğumlu, SHAPKAT ADIL tüm aramalara rağmen bulunamamış, tensip zaptı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.05.2026
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Basın No: ILN02480916