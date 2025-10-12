T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2023/1493 Esas





DAVALI:

RAWAN SOKARIYA Talatpaşa Mh. 1000 Sk. No:3 İç Kapı No:12 Esenyurt/ İSTANBUL





Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.





1-Davanın kabulü ile; Suriye uyruklu, Nasıba ve Ahmed oğlu, 05/01/1995 - Şam doğumlu,99020921754 yabancı kimlik numaralı Davacı MOHAMAD EYAD RAHMA ile Suriye uyruklu Somaya ve Razwan Kızı, 16/05/1997 - Damascus doğumlu ,99023921690 yabancı kimlik numaralı, Davalı RAWAN SOKARIYA nın TMK 166/1. Maddesi gereğince BOŞANMALARINA,





2-Tarafların müşterek çocukları 20/01/2017 doğumlu AHMED RAHMA ve 25/10/2018 doğumlu MUHAMMED BENAN RAHMA 'nın velayetinin babaya verilmesine, anne ile çocuklar arasında her ayın 2. Ve 4. Cumartesi günü saat 09:00 ile Pazar saat 18:00 arası, dini bayramların 2.günü saat 09:00 ile 3.günü saat 18:00 arası, her yıl Kasım ayındaki ilk ara tatilin Pazartesi günü saat 09:00 ile takip eden Pazar günü saat 18:00 arası, her yıl sömestr tatilinin 1.haftası Pazartesi saat 09:00 ile takip eden Pazar saat 18:00 arası ve her yıl 1 Temmuz saat 09:00 ile 31 Temmuz saat 18:00 arası, Anneler günü 09:00 ile 18:00 arası kişisel ilişki tesisine,





3-T.M.K’ nun 353 ve M.K. nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğünün 4.maddeleri gereğince velayet kendisine verilen tarafın kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay içerisinde mal varlığı bulunduğu takdirde küçük mal varlıklarının dökümünü gösterir defter düzenleyerek mahkemeye ibraz etmesine,mal varlığı yok ise defter ibraz etme yükümlülüğünün bulunmadığına,





4-Velinin velayeti kendisinde bulunan çocuklar adına ileride herhangi bir şekilde mal edinilme meydana geldiğinde TMK.nun 353 maddesi gereğince malların dökümünü gösterir defterini mahkememize ibraz etmesine, edinilmiş mallarla ilgili değişiklikleri, yatırım yapılırsa bunlara ilişkin bilgileri, mal edinilmesinden veya mallarla ilgili değişiklikten ya da yapılacak yatırımlardan itibaren 1 ay içerisinde mahkememize bildirilmesine, TMK.nun 362.maddesi gereğince velinin velayet ve yönetim hakkı sona erdiğinde velayet altındaki çocukların mallarını hesabı ile birlikte ergin çocuğa, vasisine veya kayyımına devretmesine, Veliye ileride edinildiği taktirde çocuk malları ile ilgili gerekli özeni göstermemesi halinde TMK.nun 360-361.maddeleri uyarınca gerekli önlemlerin alıncağı hususunun ihtarına, (ihtar edildi.)





5-Hüküm tarihi itibarıyla alınması gereken 615,40 TL harcın peşin alınan 269,85 TL harçtan mahsubu ile kalan 345,55 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,





6-Davacı tarafından yapılan 269,85 TL peşin harç, 662,00 TL tebligat harcı ile 14.136,00 TL ilanen tebliğ masrafı olmak üzere toplam 15.067,85 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





7-Adli yardım nedeniyle suçüstü ödeneğinden karşılanan 13.272,00 TL ilanen tebliğ masrafının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,





8-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





9-HMK 333. madde gereğince kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,



