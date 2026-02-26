T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/260 Esas





Konu: İlan









İSTANBUL VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile ASLIŞAH ERDURAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;





21811291500 T.C. Kimlik Numaralı davalı Neslişah Deniz ERDURAN'ın adreslerinin tespiti mümkün olmadığından dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;





Davacı vekilinin 17/08/2024 tarihli dava dilekçesinde;

borçlu Erkan ERDURAN' ın muris babası Mustafa ERDURAN'dan mirasçılara kalan dava konusu; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Arpa Emini Mah., 1851 Ada 4 Parsel, B. Blok 3. Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm ve Antalya İli, İbradi İlçesi, Ormana Mah., 412 Ada 1 Parselde bulunan taşınmazlarla ilgili olarak gerçekleştirdiği tasarruf işlemlerinin müvekkili bakımından iptali ile müvekkili şirkete dava konusu taşınmazlar üzerinde icra satış yetkisi verilmesi ile öncelikle teminatsız olarak ihtiyati hacze karar verilmesini talep ettiklerini, davalılar arasında devri yapılan taşınmazlara ilişkin tasarrufların, İİK. md. 277-280/1,3 maddeleri çerçevesinde batıl olduğundan ve davalıların danışıklı işlemlerle alacaklıları zarara uğratma kasıtları nazara alınarak, alacak miktarı olan bedel üzerinden dava konusu taşınmazlar ile ilgili İİK. Md. 281/2c.2 uyarınca ve Yargıtay kararları ışığında müvekkilinin alacaklı olduğu İstanbul 7. İcra Müdürlüğü'nün 2017/6340, İstanbul 33. İcra Müdürlüğü'nün 2017/12148, İstanbul 27. İcra Müdürlüğü'nün 2017/10178 Esas sayılı dosyalarının toplam takip çıkış miktarı olan 122.261,71 TL bedel üzerinden dava konusu taşınmazlarla ilgili İİK md. 281/2 uyarınca öncelikle teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı verilerek, batıl tasarruffun iptaline karar verilmesini talep etttiklerini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile; öncelikle İİK md. 281/2 gereğince müvekkili şirketin 122.261,71 TL alacağı için taşınmazların İİK md. 281/2 uyarınca öncelikle teminatsız olarak; mahkememiz aksi kanaatte olması halinde teminatlı olarak ihtiyaten haczine, mahkememizin ihtiyati haczi uygun görmediği takdirde ise taşınmazların kaydına "davalıdır şerhi" işlenmesine; yapılacak yargılama neticesinde, Mustafa ERDURAN'dan mirasçılara kalan; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Arpa Emini Mah., 1851 Ada 4 Parsel, B. Blok 3. Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm, Antalya İli, İbradi İlçesi, Ormana Mah., 412 Ada 1 Parsel de bulunan taşınmaz üzerinde yapılan muvazaalı tasarrufun İİK. md. 277 ve devamı maddeleri gereğince iptale tabi olmaları nedeniyle ve özellikle madde 278/III-1, 280. Maddeleri gereğince müvekkilinin alacaklı olduğu İstanbul 7. İcra Müdürlüğü'nün 2017/6340, İstanbul 33. İcra Müdürlüğü'nün 2017/12148 ve İstanbul 27. İcra Müdürlüğü'nün 2017/10178 Esas sayılı dosyalarındaki alacakları ile sınırlı olmak üzere tasarrufun iptaline, alacaklı oldukları İstanbul 7. İcra Müdürlüğü'nün 2017/6340, İstanbul 33. İcra Müdürlüğü'nün 2017/12148 ve İstanbul 27. İcra Müdürlüğü'nün 2017/10178 Esas sayılı dosyaları üzerinden taraflarına dava konusu taşınmazı haciz ve cebri satış yetkisi verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.





Yukarıda adı yazılı olan 21811291500 T.C. Kimlik Numaralı davalı Neslişah Deniz ERDURAN Nafia hakkında

duruşma günü olan 05/05/2026 günü saat: 09:35'de