T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2023/1449 Esas





KARAR NO:

2025/131





Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Gence oğlu Dimitri aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda verilen kararın kesinleşmesi için ilan edilmesine karar verilmekle;





HÜKÜM:





1-Davanın

KABULÜ

ile İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cambaziye Mahallesinde bulunan, 346 pafta, 1334 ada, 12 parsel sayılı 1/2 hisse maliki Gencooğlu Dimitri'nin TMK.32.md.uyarınca

GAİPLİĞİNE,