Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:
2023/1449 Esas
KARAR NO:
2025/131
Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Gence oğlu Dimitri aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda verilen kararın kesinleşmesi için ilan edilmesine karar verilmekle;
HÜKÜM:
1-Davanın
KABULÜ
ile İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cambaziye Mahallesinde bulunan, 346 pafta, 1334 ada, 12 parsel sayılı 1/2 hisse maliki Gencooğlu Dimitri'nin TMK.32.md.uyarınca
GAİPLİĞİNE,
dair 11/02/2025 tarihinde mahkememizce karar verildiği, gaipliğine karar verilen , gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 09/06/2026
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Basın No: ILN02485908