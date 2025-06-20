T.C. İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :

2021/327





Karar No :

2025/105





İLAN





Mahkememizin 13/05/2025 tarih ve 2021/327 esas 2025/105 sayılı kararı ile sanık Tarkan Kaya hakkında, konutta silahla yağma suçundan TCK.nun 149/1-a.d,35,53 maddelerinden mahkumiyetine kararı verildiği, gerekçeli karar ile Cumhuriyet Savcısının 23/05/2025 tarihli, sanık vekilinin 16/06/2025 tarihli dilekçeler ile ayrı ayrı istinaf başvurusunda bulunduklarına dair dilekçelerin dosyamızda müşteki; Pakistan uyruklu Shahzad ile Farah'tan olma 14/01/1991 Pakistan doğumlu NOMAN ŞHAH'a tebliğ edilemediği, dosyada mevcut bilgilere göre adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla,





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve Cumhuriyet Savcısının ve sanık vekilinin istinaf taleplerinin, tirajı ellibinin üzerinde olan gazetede

İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde 2 hafta içerisinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR