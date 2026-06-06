Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLANEN DUYURULUR
ESAS NO:
2026/194 Esas
DAVALI:
1- ALİ KAAN AYDULUN - 14609398796
Davacılar tarafından Kuloğlu Mah. 485 Ada, 42 Parsel Beyoğlu/İstanbul adresindeki taşınmazın ortaklığının giderilmesine ilişkin aleyhinize dava açılmıştır.
Mahkememizin 2024/1011 E. 2025/906 K. Sayılı 13/10/2025 tarihli gerekçeli kararı, BAM 63.HD'nin 2025/7830 E. 2026/378 K. Sayılı 11/02/2026 tarihli karar ilamı ile kaldırılmıştır. Tarafınıza dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatini bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza ulaşılamaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yurt dışı adresine çıkarılan davetiyeden de sonuç alınamadığından; duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü olan 20/11/2026, saat 09:45'de
mahkememizde hazır bulunması tebliğ yerine kain olmak üzere ilan olunur.
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Basın No: ILN02481675