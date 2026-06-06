T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2026/194 Esas





DAVALI:

1- ALİ KAAN AYDULUN - 14609398796





Davacılar tarafından Kuloğlu Mah. 485 Ada, 42 Parsel Beyoğlu/İstanbul adresindeki taşınmazın ortaklığının giderilmesine ilişkin aleyhinize dava açılmıştır.





Mahkememizin 2024/1011 E. 2025/906 K. Sayılı 13/10/2025 tarihli gerekçeli kararı, BAM 63.HD'nin 2025/7830 E. 2026/378 K. Sayılı 11/02/2026 tarihli karar ilamı ile kaldırılmıştır. Tarafınıza dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatini bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza ulaşılamaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yurt dışı adresine çıkarılan davetiyeden de sonuç alınamadığından; duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Duruşma günü olan 20/11/2026, saat 09:45'de