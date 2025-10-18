T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN/BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO:

2024/551 Esas





DAVALI:

MEHMET DOĞAN Hacıahmet Mah. Yeni Bostan Sk. No: 15 İç Kapı No: 19 Beyoğlu/ İSTANBUL





Davacı Ortak Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ve ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.





İşbu ilanın yayınlanmasından sonra duruşma günü olan

20/01/2026 tarih ve saat 09:45'te