T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2021/628 Esas





MİRASÇI

:

Melahat ÖZDEMİR - 2*********4





Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;





Mirasçı Melahat ÖZDEMİR'in mahkememiz dosya kapsamında herhangi bir adresinin bulunmadığı,mirasçı hakkında yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Kapalı zarfla gönderilmiş olan müteveffa Elmas KOÇ'un ölmeden önce Gaziosmanpaşa 7. Noterliği'nde tanzim ettirmiş olduğu 24/05/2021 Tarih ve 11888 yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Vasiyetname'nin açılıp okunmasına geçildi.





Vasiyetname gereğince:





"Vefatım halinde; Gerek sahibi veya hissedarı bulunduğum veya bulunacağım gerekse bilcümle muris ve murisi evvellerimin vefatları ile bana da intikal eden veya edecek olan

T.C. HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN BİLUMUM GAYRİMENKULLERİMİ kaynım olan 4*********4 T.C. KİMLİK NUMARALI İSMET KOÇ

isimli kişiye kalmasını vasiyet ediyorum." diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.





Mirasçının adres ve kimlik bilgisine ulaşılamadığından duruşma günü:

10/04/2025 günü saat:12:05'te