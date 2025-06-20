Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:
2022/26 Esas
DAVALI:
ŞİRVAN HIŞIM Siyavuşpaşa Mah. Mimoza Sok. No:4/6 Bahçelievler/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce Duruşma Günü:
20/11/2025 günü saat: 10:10'a
bırakılmış olup,6100 sayılı HMK'nın 139'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının 2'nci cümlesi uyarınca, çıkarılacak davetiyede duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususların yanında, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davanın takip edilmemesi halinde 6100 sayılı HMK'nın150. maddesi uyarınca işlem yapılacağı, davetiyenin tebliğinden itibaren
İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE
tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtar olunur" şeklindeki iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Şirvan Hışım'a yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02244706
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