T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2022/26 Esas





DAVALI:

ŞİRVAN HIŞIM Siyavuşpaşa Mah. Mimoza Sok. No:4/6 Bahçelievler/ İSTANBUL





Davacı tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Mahkememizce Duruşma Günü:

20/11/2025 günü saat: 10:10'a

bırakılmış olup,6100 sayılı HMK'nın 139'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının 2'nci cümlesi uyarınca, çıkarılacak davetiyede duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususların yanında, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davanın takip edilmemesi halinde 6100 sayılı HMK'nın150. maddesi uyarınca işlem yapılacağı, davetiyenin tebliğinden itibaren

İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE