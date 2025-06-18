T.C. İSTANBUL 20. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/258





Davacı, MEHMET EZGİ ile Davalı, RECEP ÖZTEKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle;





Davacı Mehmet EZGİ'nin vefatı sonucu mirasçılarından Hazal EZGİ, Musa EZGİ ve Kemal EZGİ'nin mernis adresinin olmaması nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığından

ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saati ile tarafların duruşmayı takip edip etmeyeceklerine ilişkin muhtıra

Hazal EZGİ, Musa EZGİ ve Kemal EZGİ' ye

ilanen tebliğine karar verilmiştir.





ÖZETLER





Murisiniz Mehmet EZGİ' nin 17/03/2024 tarihinde vefat ettiği anlaşılmakla; mirasçısı olduğunuz murisinizin davalıya karşı açmış olduğu hizmet tespiti talepli davayı takip edip etmeyeceğine dair tarafınıza beyanda bulunmak üzereiş bu yazının tebliğinden itibaren 2 haftalıkkesin süre verildiği aksi takdirde davanın HMK 150.madde gereği işlemden kaldırılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.





DURUŞMA GÜNÜ: 23/10/2025 saat 10:15'de