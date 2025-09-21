T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/1316 Esas





23471086304 T.C. Kimlik numaralı, 01/07/1910 doğumlu, Ahmet ve Fatma'dan olma, 07/01/1988 ölüm tarihli Döndü ERSÜ'nün verasete esas nüfus kayıtlarından yasal mirasçısı olmadığı, başkaca bir mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediği anlaşılmakla;



