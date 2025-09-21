Giriş Tarihi: 21.09.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1316 Esas
23471086304 T.C. Kimlik numaralı, 01/07/1910 doğumlu, Ahmet ve Fatma'dan olma, 07/01/1988 ölüm tarihli Döndü ERSÜ'nün verasete esas nüfus kayıtlarından yasal mirasçısı olmadığı, başkaca bir mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediği anlaşılmakla;
TMK. 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2023/1316 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi taktirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 15.09.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02297725