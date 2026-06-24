T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2025/282 Esas





Davacılar BİLAL GÜNDÜZ, FATMA AYTAŞ, HABİBE CENİKLİ, MUHARREM GÜNDÜZ, MUSTAFA GÜNDÜZ, MÜMİNE GÜNDÜZ ve NEBİBE TEZCAN tarafından Davalılar MALİYE HAZİNESİ, Dahili Davalı Eyüpsultan Belediye Başkanlığı, Dahili Davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Dahili Davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; davaya konu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Sakarya Mahallesinde bulunan eski 90 pafta, 369 ada, 41 ve 49 parsel yeni 625 ada 1 parselde bulunan 312 m2 sayılı taşınmaz ile ilgili olarak dava açılmış ve

duruşması 15/12/2026 günü saat 09.35'a