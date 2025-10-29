Yeni Şafak
T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 29.10.2025 00:01

İLAN

DOSYA NO:
2025/503 Esas

KARAR NO:
2025/686

Hayasızca Hareketlerde Bulunma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2025 tarihli ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Azza ve Khalad'dan olma 07.07.2006 nüfusuna kayıtlı sanık SALEH KHALED GAMAL ELBEALI SHESHAA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzeri bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE, 

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.10.2025

