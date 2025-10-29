T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO:

2025/503 Esas





KARAR NO:

2025/686





Hayasızca Hareketlerde Bulunma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2025 tarihli ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Azza ve Khalad'dan olma 07.07.2006 nüfusuna kayıtlı sanık SALEH KHALED GAMAL ELBEALI SHESHAA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



