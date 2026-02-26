T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO

:

2026/24 Esas





KARAR NO

:

2026/67





Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2026 tarihli ilamı ile sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Ergash ve Bonat kızı, 07/05/1994 doğumlu MATLUBA ESHONKULOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin mahalli bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,



