Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 26.02.2026 00:01

T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO
:
2026/24 Esas

KARAR NO
:
2026/67

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2026 tarihli ilamı ile sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Ergash ve Bonat kızı, 07/05/1994 doğumlu MATLUBA ESHONKULOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin mahalli bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.02.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02408661