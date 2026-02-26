Giriş Tarihi: 26.02.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO
:
2026/24 Esas
KARAR NO
:
2026/67
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2026 tarihli ilamı ile sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Ergash ve Bonat kızı, 07/05/1994 doğumlu MATLUBA ESHONKULOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin mahalli bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.02.2026
