Giriş Tarihi: 08.06.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO:
2024/176 Esas
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa 41671475162 T.C. kimlik numaralı Nadire Semiha Deko'ya ait mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;
Müteveffa41671475162 T.C. Kimlik nolu, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Türkali Mah. Cilt No:19, Hane No:3016, BSN:3'de nüfusa kayıtlı Hüsnü ve Hüsniye Semahat kızı, 20/08/1953 İstanbul doğumlu ve 03/12/2020 tarihinde vefat eden
Nadire Semiha Deko'nun
yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffa
Nadire Semiha Deko'nun
mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi, aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 10.04.2026
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Basın No: ILN02463316