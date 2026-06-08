T.C. İSTANBUL 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:

2024/176 Esas





Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa 41671475162 T.C. kimlik numaralı Nadire Semiha Deko'ya ait mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;





Müteveffa41671475162 T.C. Kimlik nolu, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Türkali Mah. Cilt No:19, Hane No:3016, BSN:3'de nüfusa kayıtlı Hüsnü ve Hüsniye Semahat kızı, 20/08/1953 İstanbul doğumlu ve 03/12/2020 tarihinde vefat eden

Nadire Semiha Deko'nun

yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffa

Nadire Semiha Deko'nun