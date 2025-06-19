Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 26. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 26. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO:
2024/325 Esas
Muris Etil TERZİYAN
(50296234382)
11.06.2022 tarihinde vefat etmiştir. Muris ölümünden önce, Beşiktaş 25. Noterliğinin 17.01.2020 tarih ve 01370 yevmiye no.lu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi ile "İstanbul ili Şişli 1.Böl. İlçesi, Feriköy Baruthane Sokağı, 214 pafta 1298 ada, 5 parsel numaralarında kayıtlı, 70 m2 yüz ölçümlü, kargir apartman niteliğindeki taşınmazın maliki Etil TERZİYAN'ın mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesi istemli açılan davada;
Mirasçılar tespit edilemediğinden, dava konusu
İstanbul ili Şişli 1.Böl. İlçesi, Feriköy Baruthane Sokağı, 214 pafta 1298 ada, 5 parsel numaralarında kayıtlı, 70 m2 yüz ölçümlü, kargir apartman niteliğindeki taşınmazın maliki Etil TERZİYAN'ın mirasçılarının
Durusma Günü: 25/12/2025 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,
Aksi taktirde H.M.K ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02243913
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