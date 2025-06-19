T.C. İSTANBUL 26. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO:

2024/325 Esas





Muris Etil TERZİYAN

(50296234382)

11.06.2022 tarihinde vefat etmiştir. Muris ölümünden önce, Beşiktaş 25. Noterliğinin 17.01.2020 tarih ve 01370 yevmiye no.lu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi ile "İstanbul ili Şişli 1.Böl. İlçesi, Feriköy Baruthane Sokağı, 214 pafta 1298 ada, 5 parsel numaralarında kayıtlı, 70 m2 yüz ölçümlü, kargir apartman niteliğindeki taşınmazın maliki Etil TERZİYAN'ın mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesi istemli açılan davada;





Mirasçılar tespit edilemediğinden, dava konusu

İstanbul ili Şişli 1.Böl. İlçesi, Feriköy Baruthane Sokağı, 214 pafta 1298 ada, 5 parsel numaralarında kayıtlı, 70 m2 yüz ölçümlü, kargir apartman niteliğindeki taşınmazın maliki Etil TERZİYAN'ın mirasçılarının





Durusma Günü: 25/12/2025 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,