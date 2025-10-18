T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN





2017/71





2025/394





SANIK: KAKHA GVADZABIA,

Tengiz ve Vakuna oğlu, 1992 Gulrıpshı doğumlu, nüfusunda kayıtlı. Chavchavadze Sokak NO:27 Senakı /GÜRCİSTAN adresinde oturur. Kimlik no: 62004027001





Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, Konut dokunulmazlığını ihlal, Mala zarar verme





12/06/2013





Fatih/İSTANBUL





09/09/2025





Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, Konut dokunulmazlığını ihlal, Mala zarar verme suçlarından cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de, sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen dava zamanışımı sebebiyle Düşmesine karar verilmiştir.





Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine,

Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere

ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.