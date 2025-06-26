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T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01

T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/125 Esas

Konu: İLAN YAZISI

16690376110 T.C. Kimlik Numaralı Hatun ve Mecit' den olma 01/01/1971 Doğubayazıt doğumlu Mehmet Aladağ' ın 2014 yılından bu yana kayıp olduğuna ve gaiplik ilanı verilmesine dair mahkememize başvurulmuş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen Mehmet Aladağ' a ulaşılamadığından sebeple TMK 33 maddesi uyarınca Mehmet Aladağ' ın Gaiplik ilanının verilebilmesi için 2. Kez ilan yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilanın gazetede yayınlandığı 6 AY İÇERİSİNDE MEHMET ALADAĞ HAKKINDA BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ OLANLARIN MAHKEMEMİZE MÜRACAAT ETMESİ hususu ilanen tebliğ olunur. 20.06.2025

GAİPLİK KARARI İSTENİLEN

T.C. KİMLİK NO : 16690376110

ADI SOYADI : MEHMET ALADAĞ

BABA ADI : MECİT

ANNE ADI : HATUN

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971

DOĞUM YERİ : DOĞUBAYAZIT
Basın No:ILN02248362
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