T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/125 Esas





Konu: İLAN YAZISI





16690376110 T.C. Kimlik Numaralı Hatun ve Mecit' den olma 01/01/1971 Doğubayazıt doğumlu Mehmet Aladağ' ın 2014 yılından bu yana kayıp olduğuna ve gaiplik ilanı verilmesine dair mahkememize başvurulmuş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen Mehmet Aladağ' a ulaşılamadığından sebeple TMK 33 maddesi uyarınca Mehmet Aladağ' ın Gaiplik ilanının verilebilmesi için 2. Kez ilan yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilanın gazetede yayınlandığı 6 AY İÇERİSİNDE MEHMET ALADAĞ HAKKINDA BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ OLANLARIN MAHKEMEMİZE MÜRACAAT ETMESİ hususu ilanen tebliğ olunur. 20.06.2025





GAİPLİK KARARI İSTENİLEN





T.C. KİMLİK NO : 16690376110





ADI SOYADI : MEHMET ALADAĞ





BABA ADI : MECİT





ANNE ADI : HATUN





DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971



