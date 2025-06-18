T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO:

2021/544





KARAR NO:

2025/203





Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme s

uçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı

22/04/2025

tarihli ilamı ile sanıklar

MENAF BUĞDAYCI ve ALİ KILIÇ

hakkında hırsızlık suçundan

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ve

geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan

2 YIL HAPİS CEZASI

kararı verilmiş olup, Müşteki

PARASTOO DASHTI

, Mohammad ve Mahpareh kızı, 22/03/1987 TURKEY doğumlu tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanık Ali KILIÇ müdafinin, sanık Menaf Buğdaycı müdafinin ve sanık Menaf Buğdaycı'nın istinaf dilekçeleritebliğ edilememiştir.





7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin

İLANEN TEBLİĞİNE