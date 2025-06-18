Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO:
2021/544
KARAR NO:
2025/203
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme s
uçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı
22/04/2025
tarihli ilamı ile sanıklar
MENAF BUĞDAYCI ve ALİ KILIÇ
hakkında hırsızlık suçundan
7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ve
geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan
2 YIL HAPİS CEZASI
kararı verilmiş olup, Müşteki
PARASTOO DASHTI
, Mohammad ve Mahpareh kızı, 22/03/1987 TURKEY doğumlu tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanık Ali KILIÇ müdafinin, sanık Menaf Buğdaycı müdafinin ve sanık Menaf Buğdaycı'nın istinaf dilekçeleritebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin
İLANEN TEBLİĞİNE
, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın ve istinaf dilekçelerininmüştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.13.06.2025
Basın No:ILN02243639
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