T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2021/235





Karar No: 2024/300





Mahkememizin 03/10/2024 tarih, 2021/235 Esas, 2024/300 Karar sayılı kararı ile, Guepegue Denise ve Nolakjean'dan olma, 1980 Kamerun doğumlu Fokou Tchoffo HUBERT'in, sanık olarak yargılandığı Parada Sahtecilik suçuna ilişkin davada yapılan yargılama sonunda sanık hakkında 3 yıl 4 ay hapis ve 660,00 TL adli para cezası kararı verildiği, kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.





-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere

İLANEN TEBLİĞİNE,



