Giriş Tarihi: 19.09.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN METNİ
Esas No: 2021/235
Karar No: 2024/300
Mahkememizin 03/10/2024 tarih, 2021/235 Esas, 2024/300 Karar sayılı kararı ile, Guepegue Denise ve Nolakjean'dan olma, 1980 Kamerun doğumlu Fokou Tchoffo HUBERT'in, sanık olarak yargılandığı Parada Sahtecilik suçuna ilişkin davada yapılan yargılama sonunda sanık hakkında 3 yıl 4 ay hapis ve 660,00 TL adli para cezası kararı verildiği, kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere
İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 16/09/2025
Basın No: ILN02296240