T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN





DOSYA NO:

2026/77 Esas





KARAR NO:

2026/104





Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/03/2026 tarihli ilamı ileTCK'nun 142/2-a,b,f,h maddesi gereğince mahkumiyetlerine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının

MÜŞTEKİSİ olan Omar ve Yasameen Saadoon kızı, 26/08/1991 Irak doğumlu MAYS OMAR ABDULKAREEM AL-QAYSI

tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,



