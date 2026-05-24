Giriş Tarihi: 24.05.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO:
2026/77 Esas
KARAR NO:
2026/104
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/03/2026 tarihli ilamı ileTCK'nun 142/2-a,b,f,h maddesi gereğince mahkumiyetlerine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının
MÜŞTEKİSİ olan Omar ve Yasameen Saadoon kızı, 26/08/1991 Irak doğumlu MAYS OMAR ABDULKAREEM AL-QAYSI
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.05.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02476824