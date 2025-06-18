T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO:

2025/13 Esas





KARAR NO:

2025/176





Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/03/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 1 YIL 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Cemal ve Emine oğlu, 10/01/1992 doğumlu, sanık YUSUF HÜSEYİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



