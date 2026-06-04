T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2026/105 Esas





DAVACI:

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI-





VEKİLİ:

Av. MÜŞERREF BÜYÜKGÜMÜŞ -[35731-51375-90311] UETS





DAVALI MÜTEVEFFA





İLYAS BİLGİÇ MİRASÇISI:

1- FATİH BİLGİÇ





Davacı tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;





Davalı İlyas Bilgiç MirasçısıFatih Bilgiç'inher ne kadar mernis adresi İsmet Paşa Mah. İsmet Paşa Cad. No: 77İç Kapı No: 3 Bayrampaşa/İSTANBUL ise de yapılan tebligatların belirtilen adresin kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılmış olduğundan tebliğ işlemi yapılamadığı, kolluk aracılığı ile yapılan adres araştırması sonucunda davalı Fatih Bilgiç'e GSM numarasından ulaşım sağlandığı ve kendisinin ikamet adresinin bulunmadığı sokaklarda yaşadığını beyan ettiği görülmekle tebligata yarar açık adresinin olmadığından bir sonuç alınamamış olup;





Fatih İlçesi, Hacı Evhattin Mah. 336 Pafta,1166 Ada, 12 parsel sayılı, 31/56 hissesi kayyımlıkla idare edilen taşınmaz malın maliki Selim Melhame oğlu Halim Melhame'nin gaip olması sebebiyle, Fatih 3. Sulh Hukuk Hakimliğinin 31.05.2007 tarih ve 2006/997 Esas, 2007/564 K. sayılı kararı ile İstanbul Defterdarı Kayyım tayin edildiğini, taşınmazın idaresi için mahallinde yapılantespitte davalılar tarafından konut ve bahçe olarak kullandığının tespit edildiğini, söz konusu taşınmaz içinidare bilirkişilerince taktir edilen 01.09.2011-30.11.2017 tarihleri arası dönemlere ait ecrimisil bedelinin ödenmesi için 13.09.2017 gün ve 08-3561-1016/6459 sayılı yazı ile davalılara tebligat yapıldığını, davalılar dava tarihine kadar herhangi bir ödemede bulunmadığını, söz konusu tebligata rağmen davalıların henüz müvekkili idareye müracaat ve ödemesi olmadığı, 3561 sayılı yasanın 2. maddesi gereğince Kayyımla idare edilen taşınmaz mal için davalılardan işgalin başlangıç tarihi olan 01.09.2011 tarihinden itibaren 30.11.2017 tarihine kadar toplam 44.580,00 TL ecrimisil alacağının dönem sonlarından işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ettiğinin mirasçı Fatih Bilgiç'e ilanen tebliğine,





Mahkememizin 06/04/2023 tarih ve 2022/45 Esas 2023/115 K. sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiği, davacı vekilinin süresinde istinaf başvurusunda bulunduğu, İstanbul BAM 1. Hukuk Dairesi'nin 06/02/2026 tarih ve 2023/1842 Esas 2026/236 Karar sayılı ilamı ile davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/(1).a.4 maddesi gereğince kesin olarak oy birliği ile kabulüne, karar verilerek Mahkememizin 06/04/2023 tarih ve 2022/45 Esas 2023/115 kararı kaldırılmakla,dava mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapıldığının mirasçıFatih Bilgiç'e ilanen tebliğine,





İlanen tebliğ edilen dava dilekçesi gereği HMK nun 122 ve 127 mad. gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde HMK 126 mad. göre davaya cevapları usul itirazları ve delillerini bildirip celbi gerekenlerle ilgili avans giderini yatırması, bildirmemesi halinde HMK 128 mad. gereği davacının bütün vakıalarını inkar etmiş ve 131. mad. göre cevap ve ilk itirazlarından vazgeçmiş sayılacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere dava dilekçesi ve karar ilamı mirasçı Fatih Bilgiç'e ilanen tebliğ olunur.





HMK139/1.mad.2.cümlesi gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia, savunma genişletebileceği, değiştirebileceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, sunmadıkları belgeleri sunmaları, belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız 141/2.mad gereği dilekçe aşaması tamamlandığından iddia veya savunmanın genişletilemeyeceği hususunun mirasçı Fatih Bilgiç'e ilanen tebliğ olunur.





Durusma Günü: 11/06/2026 günü saat: 12:00'da