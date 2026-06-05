T.C. İSTANBUL 38. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

2025/153 ESAS





GAZETE İLANI





Kasten yaralama suçundan Mahkememizin 2025/153 esas sayılı dosyasında sanık Süleyman DALMAZ hakkında Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 26/02/2026 tarih, 2025/153 esas ve 2026/90 karar sayılı kararı ile sanık hakkında 10 ay 25 gün hapiscezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanık müdafi tarafından istinaf edildiği, müştekinin soruşturma aşamasında adresini bildirmediği ve kovuşturma aşamasında da kendisine ulaşılamadığından dinlenmesinden sarfınazar edildiği anlaşılmış olmakla, gerekçeli kararın ve sanık müdafinin istinafının tebliği mümkün olmamış olup dosya incelendi.





GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :





1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince Mahkememizin 26/02/2026 tarih, 2025/153 Esas ve 2026/90 Karar sayılı hükmünün ve sanık müdafinin istinaf ettiğinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE YAYIMLANARAK İLANEN TEBLİĞİNE,





2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,





3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,





4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR.

03/06/2026





MÜŞTEKİ

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CHAHI YASSINE