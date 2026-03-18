T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN





DOSYA NO

:

2024/738 Esas





KARAR NO

:

2025/477









Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Cihat ve Hayfa oğlu 01/01/1995 HALEPdoğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı

SANIK MAHMUD HASAN

tüm aramalara rağmen bulunamamış,

GEREKÇELİ KARARtebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

BİR RESMİ GAZETEDE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLANI PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının

ilan tarihinden itibaren 15 gün

sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Kararın tebliğ edildiği günden itibaren

iki haftalık yasal süre içinde