Giriş Tarihi: 18.03.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO
:
2024/738 Esas
KARAR NO
:
2025/477
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Cihat ve Hayfa oğlu 01/01/1995 HALEPdoğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı
SANIK MAHMUD HASAN
tüm aramalara rağmen bulunamamış,
GEREKÇELİ KARARtebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin
BİR RESMİ GAZETEDE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLANI PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının
ilan tarihinden itibaren 15 gün
sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Kararın tebliğ edildiği günden itibaren
iki haftalık yasal süre içinde
Mahkememize veya bulunulan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönü ile Ceza infaz Kurumuna verilecek dilekçe veya Kurum Memuruna beyanda bulunulması ve beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzerekarar verildiği , İLAN OLUNUR. 16.03.2026
