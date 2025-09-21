Giriş Tarihi: 21.09.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN
2025/98
Sayı: 2025/98 Esas
Konu: ilanen tebligat
Davacı, Arzu Tonga ile Davalılar, Akram Madadkarı, Javad Sefat arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye davası nedeniyle; verilen ara karar uyarınca, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland A Blok No:114/A K:30 D:650 Sarıyer/İstanbul tebligat yapılamayan davalılar AKRAM MADADKARI ve JAVAD SEFAT'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan İtirazın Kaldırılması ve Tahliye davasının
duruşmasının 28/01/2026 günü saat 09:55'de
olup, adı geçen davalılar AKRAM MADADKARI ve JAVAD SEFAT'a duruşmada hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil etmesi aksi takdirde gıyabında karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 17/09/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02297728