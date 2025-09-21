T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/98





Sayı: 2025/98 Esas





Konu: ilanen tebligat





Davacı, Arzu Tonga ile Davalılar, Akram Madadkarı, Javad Sefat arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye davası nedeniyle; verilen ara karar uyarınca, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland A Blok No:114/A K:30 D:650 Sarıyer/İstanbul tebligat yapılamayan davalılar AKRAM MADADKARI ve JAVAD SEFAT'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.





Yapılan İtirazın Kaldırılması ve Tahliye davasının

duruşmasının 28/01/2026 günü saat 09:55'de