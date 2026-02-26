T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/73 Esas









İLANDIR





İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR





Davacı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ile davalılar Hasan Beyazkuş, Kenan Güzel, Vedat Aydın, İbrahim Çulu, Murat Gök, Talha Şeref arasında mahkememizde görülmekte olan Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (Alacak) davasında, davalı İBRAHİM ÇULU, MURAT GÖK, TALHA ŞEREF'İN

adreslerine yapılan araştırmalara rağmen ulaşılamadığından, bu davalılar adına bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verildiğinden,





Bilirkişi incelemesi sonunda alınan 31/01/2026 tarihli bilirkişi raporunda;





''Davalıların tamamının Ceza Hakimi tarafından, “Bileşim Sistemi Kullanılması suretiyle Hırsızlık Suçundan...Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçundan ..HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARI...” olarak hüküm kurulduğu, Yüksek Yargı Kararları ve TBK'nun genel hükümleri ışığında, 818 sayılı Borçlar Yasasının 53. maddesi, ceza mahkemesinin kararı, kusurun değerlendirilmesi ve zarar tutarının saptanması konularında da hukuk hakimini bağlamayacağı hatta aynı şekilde ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz görüşleri de gözetilerek ;Sebepsiz zenginleşme, geçerli bir hukuki sebep bulunmaksızın bir kişinin mal varlığından bir başkasının mal varlığına değer kayması üzerine kanundan doğan bir borç ilişkisidir. Özel hukukun üç temel borç kaynağından biridir (diğerleri “hukuki işlem” ve” haksız fiil"). Borcun kaynağı olarak öngörülen sebepsiz zenginleşmeden söz edilebilmesi için; bir taraf zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun illiyet bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir haklı sebebe dayalı olmaması gerekmektedir. Sebepsiz Zenginleşme Davası sonucunda, sebepsiz zenginleşen kişinin iade yükümlülüğü doğacağı (TBK'nun 79/2.maddesi hükmü nedeniyle, zenginleşenin, zenginleştiği tutarın tamamı kadar iadeyle yükümlü bulunması) kabulü dahilinde; İstanbul 5 İcra Müdürlüğünün 2013/9935 E sayılı icra dosyası nezdinde, Davacının 14/02/2014 tarihinde Kapak Hesabı olarak icra dosyasına toplam 13.814,55 TL ödeme yaptığının tespiti ile; -Taleple bağlılık ilkesi: de gözetilerek yapılan, Yüksek Yargı kararları ışığındaki mevzuatsal kabuller dahilinde, ayrıntılı, gerekçeli ve denetime elverişli hesaplamalar neticesinde,Davalıların, Davacıya, Dava tarihi itibariyle; 13.814,55 TL Asıl Alacak ile 1.939,62 TL İşlemiş Avans Faizi ile birlikte; Toplam 15.754,17 TL olarak Müştereken ve müteselsilen BORÇLU olacaklarının hesaplandığı'' hesap ve tespit edilmiş olup, bilirkişi raporunda yapılan bu tespitlere H.M.K.'nun 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.



