Giriş Tarihi: 05.03.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO:
2025/157 Esas
KARAR NO:
2025/456
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/10/2025 tarihli ilamı ile SSÇ AHMED SHAMI hakkında hakkında CMK'nun 231/5. ve ÇKK nun 23. maddesi gereğince
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına
hükmedilmiş olup; Mahmoud ve Shamma oğlu, 02/02/2006 HALEP doğumlu,
SSÇ AHMED SHAMI
tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin
YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.03/03/2026
Basın No: ILN02415257