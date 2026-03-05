T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO:

2025/157 Esas





KARAR NO:

2025/456





Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/10/2025 tarihli ilamı ile SSÇ AHMED SHAMI hakkında hakkında CMK'nun 231/5. ve ÇKK nun 23. maddesi gereğince

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

hükmedilmiş olup; Mahmoud ve Shamma oğlu, 02/02/2006 HALEP doğumlu,

SSÇ AHMED SHAMI

tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,



