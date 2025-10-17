Yeni Şafak
T.C. İSTANBUL 41. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 17.10.2025 00:01

Sayı:
E.76400972-2024/4-Ceza Dava Dosyası

Konu: İlan

Müşteki Tam Finans Faktoring A.Ş İle Sanık Kerim MUTLU arasında mahkememizde görülmekte olan Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan açılan davada sanık hakkında adli para cezası verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

Mahkememiz gerekçeli kararının,

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince RESMİ GAZETE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 30.06.2025
