T.C. İSTANBUL 41. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı:

E.76400972-2024/4-Ceza Dava Dosyası





Konu: İlan





Müşteki Tam Finans Faktoring A.Ş İle Sanık Kerim MUTLU arasında mahkememizde görülmekte olan Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan açılan davada sanık hakkında adli para cezası verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.





Mahkememiz gerekçeli kararının,





1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince RESMİ GAZETE İLANEN TEBLİĞİNE,



