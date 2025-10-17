Giriş Tarihi: 17.10.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 41. İCRA CEZA MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 41. İCRA CEZA MAHKEMESİ
Sayı:
E.76400972-2024/4-Ceza Dava Dosyası
Konu: İlan
Müşteki Tam Finans Faktoring A.Ş İle Sanık Kerim MUTLU arasında mahkememizde görülmekte olan Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan açılan davada sanık hakkında adli para cezası verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
Mahkememiz gerekçeli kararının,
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince RESMİ GAZETE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 30.06.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02314115