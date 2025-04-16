T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO

:

2024/1154 Esas





İLAN





Davacı Hasan Yardımcı tarafından davalı Özlem Yardımcı aleyhine açılan boşanma davasında,





Şerif ve Sevgi 'den olma, 41377649584 T.C. Kimlik Numaralı

ÖZLEM YARDIMCI'

ya tebligat yapılmamış olduğundan davalıya

ön inceleme duruşma günü ve saatinin

ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davalı

ÖZLEM YARDIMCI'

ya H.M.K 'nun 139. maddesi uyarınca duruşmanın atılı bulunduğu

03/07/2025 günü, saat 09:40'ta

mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığı veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu davalı

ÖZLEM YARDIMCI