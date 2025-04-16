Giriş Tarihi: 16.04.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO
:
2024/1154 Esas
İLAN
Davacı Hasan Yardımcı tarafından davalı Özlem Yardımcı aleyhine açılan boşanma davasında,
Şerif ve Sevgi 'den olma, 41377649584 T.C. Kimlik Numaralı
ÖZLEM YARDIMCI'
ya tebligat yapılmamış olduğundan davalıya
ön inceleme duruşma günü ve saatinin
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı
ÖZLEM YARDIMCI'
ya H.M.K 'nun 139. maddesi uyarınca duruşmanın atılı bulunduğu
03/07/2025 günü, saat 09:40'ta
mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığı veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu davalı
ÖZLEM YARDIMCI
'ya tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.
Basın No:ILN02206107
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