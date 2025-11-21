T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO:

2025/349 Esas





DAVALI:

Kaan KONANCİ-(T.C.2*6*538*4)- Mecidiyeköy Mh. Şehit Ertuğrul Kabataş Cd. No:27/1-A Şişli/ İstanbul





Davacı tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, dava dilekçesini tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği tespit edilen adreslere çıkarılan davetiyelerin bila ikmal iade döndüğü UYAP'ta yapılan sorgulamada davalı hakkında birden fazla soruşturma dosyasında yakalama kararı bulunduğundan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Duruşma Günü: 02/02/2026 günü saat: 10:10'da