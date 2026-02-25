T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN









DOSYA NO: 2024/625 Esas





KARAR NO: 2026/50 Karar





Şantaj suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/01/2026 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık TAHA DARWISH hakkında Mahkumiyet kararı verilmiş olup, sanık Taha Darwish (Mohamed ve Ayda oğlu, 28/09/1991 Filistin doğumlu) ve müşteki Salam Abu Sabila'ya (Mahmd ve Aisha kızı, 1994 İsrail doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği

İLAN OLUNUR