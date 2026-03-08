Giriş Tarihi: 08.03.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/53818 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.350.000,00
|1
|Taşıt
|01AUZ906 Plakalı , 2020 Model , VOLKSWAGEN Marka , DCZ206127 Motor No'lu , WVWZZZ3CZLE087356 Şasi No ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:57
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:57
05/03/2026
(İİK m.114/4)
ilangovtr
Basın No: ILN02418446