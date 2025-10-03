T.C. İSTANBUL 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.24950659-2024/1010-Ceza Dava Dosyası





Konu: MOSTAFA EL AMRI









DOSYA NO:

2024/1010





KARAR NO: 2025/470





Hırsızlık, Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04.07.2025 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında;





Hırsızlık suçunu işlediği sabit olmakla TCK 61.maddesi gereği, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri ile failin güttüğü amaç ve saik göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nun 141/1 maddesi gereğince neticeden 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,





Sanığın üzerine atılı Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nın 61.maddesi uyarınca sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, fiilin diğer özellikleri dikkate alındığında neticeden 2 YIL 6 AY HAPİS VE 4 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Sanık MOSTAFA EL AMRI tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin

İLANEN TEBLİĞİNE